Armato: "preservare l'identità del centro storico patrimonio Unesco"

E' l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a mettere a fuoco in un'intervista alla Tgr Campania i prossimi obiettivi, dopo il boom di questo periodo. In primo luogo, incrementare i numeri e destagionalizzare i flussi, attraendo turisti con una programmazione di eventi in centro ma anche nel resto della città. Poi, sulla tassa di soggiorno: ogni eventuale aumento sarà deciso insieme agli operatori e servirà per finanziare solo il turismo. Infine, nella città che cambia volto molte attività storiche chiudono: occorre preservarle. ll Comune può individuare le strade dove è possibile svolgere solo alcune attività, con forme di tutela delle zone patrimonio Unesco che includano il diniego di autorizzazione per quelle attività in netto contrasto con l'identità dei luoghi.