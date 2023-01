Ecco i tagli previsti

Un attacco alla scuola pubblica, un attacco al Sud. Parte da Napoli la mobilitazione contro il piano di dimensionamento scolastico previsto nell'articolo 99 dell'ultima legge di bilancio. Ridimensionamento nel caso della Campania. Stando alle stime degli uffici scolastici regionali, provocherebbe oltre 140 fusioni con tagli di personale. Da qui il ricorso alla Corte costituzionale annunciato dal governatore De Luca.

L'idea del Governo, difesa dal ministro dell'istruzione Valditara, non prevede chiusure di plessi, ma accorpamenti di istituti gestiti da un unico dirigente, da decidere su base regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

I primi effetti si vedrebbero così nel 2024-25. Il coefficiente da rispettare oscilla tra i 900 e i mille alunni, con eccezioni per comunità montane e isole: più alunni e più plessi da gestire, maggiori difficoltà per i presidi, minori contatti con le famiglie. Il rischio è di non tener conto della specificità di città, aree o quartieri.

Altro motivo di scontro è la differenziazione dei salari tra i docenti in base al costo della vita, sia per la difficoltà di applicazione, sia perché ancora una volta penalizzerebbe il Mezzogiorno. Le regioni meridionali sono pronte alla battaglia.

Nel servizio le interviste di Margherita Rosciano a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e Lucia Fortini, assessore all'istruzione della regione Campania