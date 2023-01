Banche in fuga dalla Campania

Le banche fuggono dalla Campania. Più della metà dei Comuni ha visto chiudere, uno dopo l'altro, gli sportelli bancari. Quasi settecentomila i cittadini che vivono senza filiali vicine. Nel rapporto tra sportelli e popolazione, la regione è quasi maglia nera. Peggio fa solo la Calabria.



"Ovviamente è un fenomeno che parte dalle aree interne. Abbiamo, insieme allo spopolamento, anche una riduzione dei servizi", spiega Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania.



Le cose non vanno meglio nei Comuni più grandi. A Mugnano di Napoli, più di 34 mila abitanti, di sportelli attivi ce n'è solo uno. "Ci vorrebbe almeno un'altra banca sul posto, perché come numero di abitanti non credo copra l'esigenza" dice un passante.



"La desertificazione bancaria è diventata un fattore di grande complessità, prima di tutto sociale. Non fa che aumentare il divario che è già esistente tra questa'area del Paese e il resto d'Italia" spiega il Presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino.

A soffrirne le conseguenze sono soprattutto gli anziani. La diffusione dell'internet banking non sopperisce: in Campania ne fruisce solo il 27 per cento degli utenti, stando ai dati raccolti dall'Osservatorio della First Cisl. E poi ci sono le imprese: meno filiali, meno credito, minore coesione territoriale.

"Questo territorio e non solo questo, tutta l'Italia, è fatto di piccole e piccolissime imprese che hanno bisogno sicuramente di essere ascoltate" dice Felice delle Femine, direttore generale della Banca di Credito Popolare.

Capitolo riciclaggio. L'11 per cento delle segnalazioni per operazioni sospette in tutta Italia proviene proprio dalla Campania.

"Dov'è il problema? Che queste segnalazioni si canalizzano nei presidi operativi esistenti, che però sono sempre di meno. Questo espone lavoratrici e lavoratori bancari perché su di loro incombe un rischio personale legato alla collaborazione attiva nella segnalazione di operazioni sospette" la conclusione di Riccardo Colombani, segretario generale First Cisl.