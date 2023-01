Battipaglia, nuova vita per l'ex materassificio

Un riscatto sociale che passa, ancora una volta, per un bene confiscato alla camorra. Bene di ben 2.500 metri quadrati, sottratto ad un imprenditore contiguo al clan Maiale, operativo nella Piana del Sele. Siamo a Battipaglia, nel salernitano, e la struttura, che diventerà un Polo della Carità, è quella dell'ex Materassificio di Via Catania.

Si tratta di un bene che ha ottenuto il più importante finanziamento, quattro milioni di euro, dall'Unione Europea, nell'ambito del Pnrr. Nel Salernitano, sono cinque le strutture confiscate a vari sodalizi criminali che hanno ricevuto fondi. Per l'ex materassificio, i soldi ci sono come pure i progetti. Si attendono i bandi di gara e l'assegnazione dei lavori che dovrebbero cominciare entro l'inizio del prossimo anno.

La mega struttura, oggi ricettacolo di rifiuti, degrado e dimora fissa di tossici e senzatetto, diventerà un riferimento per i meno fortunati. Pannelli fotovoltaici, laboratori sociali, spazi per i più piccoli, dormitori per uomini e donne e tanti altri progetti che serviranno per dare un lavoro ai più giovani.

Nel servizio le voci di Riccardo Christian Falcone dell'associazione Libera, Don Ezio Miceli e Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia