Benevento, Pettinari è la risposta alla crisi

Fino alla fine. Per un ex calciatore che ha fatto la storia, anche, con la maglia della Juve, sembra quasi la legge del contrappasso perdere tre punti in due partite tra l'89' e il 94': Fabio Cannavaro ne prenderà atto e magari utilizzerà lo stesso slogan per risollevare le sorti del Benevento scivolato in zona playout.

In città non si respira un bel clima: la delusione tra i tifosi è forte e sul banco degli imputati, più che l'allenatore, sale la società.

Tutto sommato, però, qualcosa si è mosso: è stato ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Pettinari, che sostituisce Forte nell'organico. Un colpo che restituisce fiducia.

Nel servizio le interviste a Francesco Carluccio, giornalista di Anteprima24.it, e Luca Maio, corrispondente della Gazzetta dello Sport.