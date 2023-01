Cannavaro: "A Frosinone per giocarcela"

Domenica in campo per il Benevento, impegnato nel posticipo della 22^ giornata di serie B. I sanniti, che non vincono da quattro turni e sono in piena zona playout, alle 16.15 faranno visita alla capolista Frosinone. "Non partiamo battuti, ce la giocheremo" ha detto in conferenza stampa mister Fabio Cannavaro che ha convocato 24 calciatori (assenti gli infortunati Glik, Letizia, Masciangelo e Vokic).