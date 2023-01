Benevento, a Cosenza inizia il girone di ritorno

Torna in campo il Benevento. Venti giorni dopo il ko con il Perugia, la squadra di Cannavaro riprende il cammino inaugurando il girone di ritorno a Cosenza. In casa dell'ultima in classifica. Fischio di inizio alle 16:15. Arbitra Camplone di Pescara.

Capitolo formazione. Cannavaro deve fare i conti con le squalifiche di Acampora, Tello e Viviani. E con gli stop di Masciangelo e Leverbe. Qualche soluzione in più in attacco. Oltre alla curiosità di testare sul campo il lavoro svolto nel ritiro di Roma.

Da Cannavaro nessuna parola sul mercato, ancora fermo per il Benevento. Si è rinforzato, invece, il Cosenza anche con l'ex Salernitana, Micai.