Cade l'Avellino, pari per Giugliano e Turris

Ventitreesima giornata per la serie C. Si interrompe dopo due mesi e otto partite la striscia di imbattibilità dell'Avellino: nel diluvio di Messina Baldé da posizione defilata porta in vantaggio i padroni di casa. Gli irpini sfiorano il pari ma sulla loro strada trovano la traversa. Nella ripresa c'è solo il Messina e ancora Baldé chiude l'incontro. Terza vittoria consecutiva per i siciliani. Giugliano fermato in casa dal Latina: campani in vantaggio con Gladestony al 31'. Nella ripresa il pari degli ospiti con Fabrizi. I tigrotti, al terzo pareggio consecutivo, non vincono da 7 partite.Punto prezioso per la Turris contro il Picerno, imbattuto da fine ottobre: al Liguori ospiti in vantaggio al 74' con Golfo. Il gol subìto sveglia i corallini: pari di Leonetti che allo scadere fissa il punteggio sull'1-1. Torna alla vittoria dopo due mesi la Gelbison. Contro la Virtus Francavilla succede tutto in pochi minuti: al 61' il nuovo acquisto Infantino sblocca il match. Dopo cinque minuti raddoppia Loreto sugli sviluppi di un corner. Chiude il turno Monopoli-Juve Stabia, lunedì 23 gennaio alle 20.30.