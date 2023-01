Napoli, l'Inter scivola a -13. Nuovi arrivi per Salernitana e Benevento

Riprende ad allenarsi il Napoli. Gli azzurri avviano la pratica Roma, mentre ancora si gioca il 19esimo turno di campionato. In programma c'è Lazio-Milan e un blitz all'Olimpico riporterebbe i rossoneri a -9.

Intanto, l'Inter ha perso al Meazza contro l'Empoli. I nerazzurri chiudono, così, il girone d'andata a -13 dal Napoli.

Alla ripresa, a Castel Volturno, ci sarà innanzitutto da verificare le condizioni di Kvaratskhelia, fermato contro Cremonese e Salernitana da una sindrome influenzale.

A Salerno, invece, gli esami diagnostici hanno evidenziato una contrattura alla coscia sinistra per Gyomber. Ulteriori accertamenti tra una settimana. Nel frattempo i granata rinforzano la difesa con Troost-Ekong che sui social ha salutato il Watford e la famiglia Pozzo. Salernitana in campo già venerdì a Lecce.

Arriva a Benevento, infine, Pettinari. Una soluzione in più in attacco per Cannavaro. I sanniti domenica fanno visita alla capolista Frosinone.