Solidarietà per l'Ucraina, una scelta d'arte

L'arma che resta è la bellezza. Non basta sfogliare il calendario solidale delle profughe ucraine a Napoli per ammirarne ogni singolo dettaglio. Dietro quei sorrisi c'è la voglia di sporcarsi le mani. Di sentirsi utili al proprio popolo.

Nello specifico, Zhanna Zhukova e Olga Korenkova, organizzatrici dell'iniziativa tramite l'associazione My Volia, si sono prodigate per far arrivare generatori elettrici nel loro Paese martoriato dalla guerra: lo faranno attraverso i proventi del calendario presentato nella sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e quelli di una mostra fotografica che si terrà il 22 gennaio alla Galleria borbonica.

Un filo neanche tanto sottile, allora, lega Napoli all'Ucraina.

La macchina solidale si è messa in movimento con tanti soggetti coinvolti. Ma è stata in particolare una sinergia tra donne con il supporto fondamentale di Desirée Klain, portavoce di Articolo 21 Campania.

Nel servizio le voci di Zhanna Zhukova dell'associazione “My Volia”, Maxim Kovalenko, console ucraino a Napoli, e Désirée Klain, portavoce di Articolo 21 Campania