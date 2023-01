Campania sott'acqua

Campania allagata, gli argini dei principali fiumi non hanno retto alle abbondanti piogge di queste ore.

La situazione più critica nel salernitano. Le acque del Tanagro hanno invaso strade, terreni e case tra Teggiano e Sala Consilina.

Idem a San Marzano del Sarno, e Pagani, squadre fluviali hanno evacuato alcuni nuclei familiari bloccati in casa, l'intero agro nocerino sarnese è in ginocchio.

Straripati anche il Sele e la Solofrana, bloccata la circolazione dei treni, compresi quelli ad alta velocità, tra Battipaglia e Agropoli e sulla linea Cancello Mercato San Severino.

A Caserta e Benevento sono esondati sia il Volturno che il Calore in vari punti critici, Allagati i pregiati vigneti di Solopaca, Coldiretti conta i danni e punta il dito contro la mancanza di manutenzione.

Non meno seria la situazione sul fronte frane e smottamenti.

Stato di allarme a Cava de' Tirreni e a Nocera Inferiore, dove i sindaci hanno disposto l'evacuazione dei residenti nelle zone ad elevato rischio idrogeologico.

Sulla strade della costiera amalfitana fiumi di fango, pietre e detriti hanno invaso la strada provinciale verso Ravello in più punti. Monitorata la frana che ha causato una interruzione della strada provinciale 381, principale via d'accesso a Laviano.

Flagellata dal maltempo anche la provincia di Avellino, grossa frana

lungo la statale Ofantina, l'Ofanto è esondato a Lioni.

Il mare è forza 4, Capri è completamente isolata dalle 9 di ieri, per Procida e Ischia in 24 ore è riuscito a partire un solo traghetto, alle 11.30. situazione sotto controllo a Casamicciola.