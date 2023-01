Caro carburanti, in provincia di Avellino diesel a 2,4 euro al litro

Il decreto legge del governo sulla trasparenza impone alcuni nuovi obblighi ai titolari dei distributori. Primo su tutti, dovranno esporre ogni giorno il prezzo medio nazionale del carburante e quello effettivamente richiesto, per consentire agli automobilisti un confronto. La Campania non è la regione più cara d'Italia, anche se gli ultimi dati raccolti dal Codacons e relativi a martedì 10 gennaio sono sorprendenti.

In provincia di Avellino si è toccato un massimo di 2,37 euro al litro per la benzina e di 2,4 euro al litro per il gasolio.

La stessa associazione in regione chiede regole certe.

Il caro carburanti mette sotto pressione anche le aziende di trasporto, sia merci che passeggeri. Con conseguenze sul costo della vita, basti pensare che in Italia l'88 per cento dei prodotti in vendita nei supermercati viaggia su gomma.



Nel servizio le interviste a: Gennaro Liviera Zugiani, Codacons Ercolano; Attilio Musella, Cna Fita Campania; Alberino Pennino, responsabile trasporto passeggeri per Cna Fita.