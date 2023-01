Codice rosso, ad Avellino poche denunce

Dal 2019 ad oggi su 500 denunce da codice rosso nel Tribunale di Avellino ne sono state archiviate 356. Il 71 per cento del totale. In quello di Benevento su 1137 le archiviazioni sono state 713: il 63%. Spicca l'esiguo numero di denunce nel territorio avellinese ma anche l'alto numero di archiviazioni.

“ La questione è anticipare il più possibile la fase in cui si vagliano le denunce per capire quali siano realmente fondate e quali no. Altrimenti c'è un duplice rischio: non trattare adeguatamente i casi realmente importanti e mandare avanti quelli che poi si rivelano infondati” spiega Domenico Airoma, procuratore capo di Avellino.

“La novità della legge Cartabia in materia di famiglie e codice rosso è il circolo di informazioni che consente un quadro più completo al fine di verificare e conoscere quella che è la condizione complessiva di ogni situazione che viene all'attenzione del giudice ” osserva Giampiero Scarlato, presidente della II sezione penale.

Al tribunale di Benevento le denunce per codice rosso sono oltre il doppio di quelle di Avellino, che ha una provincia molto più popolosa.

“Bisogna stare molto attenti al problema. E' chiaro che bisogna fare un distinguo tra le situazioni davvero pericolose e quelle che sono frutto di conflittualità che viene a crearsi tra coniugi o conviventi e che porta a una serie di denunce e contro-denunce” , le parole della Presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi.

"La riforma sta dando buoni risultati sul fronte della tempestività. Le percentuali di archiviazioni per questi reati sono in linea con quelli di altri reati ed è dovuto a una rigorosa verifica delle prove delle notizie di reato. Cerchiamo di mandare a giudizio solo quelle ad altissima probabilità di condanna" dice Aldo Policastro, procuratore capo di Benevento.