Carenza di farmaci: "Fare scorte è dannoso"

Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli nelle ultime settimane un picco di influenza australiana.

Preoccupano in particolare le complicanze a carico dell'apparato respiratorio, con numerosi casi di polmonite. I sanitari invitano alla prevenzione: vaccinarsi è fondamentale, così come la mascherina.

Allarmante, poi, la carenza di farmaci, soprattutto antinfiammatori. Le cause: la produzione mondiale che avviene in paesi in cui in questo momento sussistono difficoltà e la carenza di materie prime legata alla crisi energetica.

Nel servizio le voci di Martina Esposito, dirigente medico Pronto Soccorso Ospedale Cardarelli, e Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli