IL VIDEO - Crolla un'ala del cimitero: bare nel torrente

Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. È accaduto a S. Agata dei Goti, in provincia di Benevento.

"Quell'ala del cimitero franata - commenta il sindaco di S.Agata dé Goti, Salvatore Riccio - insisteva su un torrente 'a secco' che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento".

Le famiglie di oltre cento defunti che erano allocati nelle tombe del blocco crollato sollecitano interventi urgentissimi per recuperare le salme finite nel vallone dietro al blocco.