Crollo Salernitana a Bergamo. Con l'Atalanta finisce 8 a 2

Una debacle. Non ci sono altre parole per descrivere l’8–2 subito dai granata in casa dell’Atalanta, che va in vantaggio già dopo 5 minuti con una serpentina di Boga, il cui tiro è deviato da Pirola alle spalle di Ochoa. La risposta è immediata: al 10° Dia pareggia i conti, ma di lì in poi in casa granata si spegne la luce.

Fazio atterra Hojlund, il var conferma il rigore. Ochoa intercetta il tiro di Lookman ma non riesce a fermarlo. Tre minuti dopo su calcio d’angolo Scalvini salta più in alto di tutti. È 3 a 1 Atalanta. Al 36° ancora Fazio su Hojlund, ancora rigore, ancora Ochoa che para il tiro di Koopmeiners, ma l’olandese ribadisce in rete. Dopo due rigori procurati, Hojlund si mette in proprio in chiusura di tempo per il 5 a 1.

Nel secondo tempo l’Atalanta non si ferma. Passano nove minuti e Lookman, ancora da fuori, trova l’angolo dove Ochoa non può nulla. Come nel primo tempo la Salernitana risponde subito. Al 56esimo Nicolussi Caviglia dal limite imbuca con precisione nell’angolo. 6 a 2. Sembra una punizione eccessiva, ma manca il colpo dell’ex, anzi, degli ex.

Prima è Ederson al minuto 61 a pennellare da fuori area, infine è Zortea a 5 dal termine a chiudere con un’incursione in area. La dirigenza granata valuta l’esonero di Nicola