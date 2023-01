Cumana e linea 1 del metro di Napoli, tra segnaletica e nuovi treni

Per migliorare la qualità dei trasporti, in corso lavori di ammodernamento della segnaletica sulle linee della Cumana e e della Circumflegrea, per poter assicurare corse ogni dieci minuti.

Sulla linea 1 del metro di Napoli, a metà febbraio dovrebbe essere operativo il secondo dei nuovi convogli. Stamattina dalle 9.30 alle 12.30, stop della circolazione sull'intera tratta per verifiche tecniche sui vecchi treni.

Interviste ai pendolari della Cumana , al direttore della circolazione ferroviaria di Eav, Alberto Ramaglia e al direttore generale di Anm, Massimo Simeoli