Cyberbullismo, in Campania reati in calo

Non è uno scherzo ma una violenza. Questo video diffuso su tik tok poche settimane fa racconta l'umiliazione della vittima, costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, poi preso a calci. Succede a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli.

Provocazioni, insulti, minacce, vessazioni. Passano attraverso i social, le chat, da uno schermo all'altro, che sia quello di un pc o di un cellulare nascosto alla vista di genitori e docenti. Parole che a volte sfociano in un pianto a tavola, in famiglia, o affiorano in un tema in classe. Altre volte, invece, restano mute, ed è la cronaca a raccoglierle, quando è tardi.

Cyberbullismo, la frontiera virtuale di violenze reali. I casi trattati in Campania dalla polizia postale sono in calo, stando ai dati ufficiali. 24 nell'ultimo anno, contro i 43 del 2021

6 i minori denunciati per reati di questo tipo nell'arco dello stesso periodo. L'anno precedente erano stati 13. La flessione può essere spiegata con un insieme di fattori: la "normalizzazione" delle abitudini dei ragazzi dopo la pandemia, il ritorno a una socialità senza restrizioni. E poi come effetto dell'opera di sensibilizzazione costante delle forze dell'ordine sul tema, nelle scuole e sui media: cosa che ha contribuito a tenere alta l'attenzione di genitori e ragazzi sul tema.

L'attività di prevenzione è infatti essenziale: dalle segnalazioni al monitoraggio della rete, per non finirci intrappolati.