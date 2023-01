Dal bianco e nero della tv all'azzurro del cielo, è sempre Napoli - Juventus

Dal bianco e nero del 4 a 3 al Collana con l’arbitro Lo Bello che fece giocare nonostante i tifosi a bordo campo, al ciclo vincente del Napoli di Maradona che idealmente cominciò vincendo in casa proprio contro la Juventus. Grazie a quel successo si guardò con fiducia alle stagioni successive. Il tocco di Pecci per Diego ed il gol su punizione ricordato come quella della traiettoria impossibile. La curiosità dimenticata è nel postpartita di un’altra sfida tra Juve e Napoli.

A fine marzo del 1990 gli uomini di Bigon provarono a insidiare il Milan, la Juventus faceva da terzo incomodo. Finì per 3 a 1. A Bergamo 2 punti per la monetina di Alemao, poi gli azzurri vinsero a Bologna mentre il Milan perse a Verona. Sorpasso. Il colpo di testa di Marco Baroni contro la Lazio suggellò l’impresa, portando ben oltre l’auspicio di Diego.