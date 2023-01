Debutto trionfale a Ravello per il 2023 con Vittorio Grigolo e Mariangela Sicilia

Vera star della serata, la voce e la personalità del tenore Vittorio Grigolo, mattatore indiscusso di questo primo appuntamento a Ravello non solo per le sue straordinarie interpretazioni di “La danza di Rossini”, la “Mattinata di Leoncavallo”, “Granada” di Agustín Lara, “Cara ti voglio tanto bene” di De Curtis e delle arie "Maria" da “West Side Story” di Bernstein e "E lucean le stelle" dalla “Tosca” di Puccini, ma anche di un simpatico siparietto con spalla con il Maestro Boemi per spiegare i piccoli cambi apportati al programma.



Dopo aver duettato con Grigolo in "Tonight" sempre da “West Side Story”, il soprano Mariangela Sicilia è stata richiamata a gran voce dal pubblico e ha regalato nel bis "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi. Nel secondo gioioso bis, con Grigolo, ha cantato "Libiamo ne' lieti calici" da "Traviata" strappando al pubblico applausi calorosi.

Il programma è stato completato dall'Ouverture di “La gazza ladra” di Rossini, del “Die Fledermaus” di Strauss e “La boda” di Luís Alonso di Gerónimo Giménez.