"Decreti e formazione contro le morti sul lavoro"

Ieri l'ultima tragedia sul lavoro in Campania. In un'azienda Caivano Antonio Golino, ventidue anni, è stato schiacciato da un bancale all'interno della cella frigorifera dove lavorava. In Italia sono state più di 1200 le morti bianche nel 2021. I sindacati chiedono interventi a governo ed imprese su più fronti: prevenzione, formazione e controlli.

Nel servizio le voci di: Massimo Sannino, Cisl Napoli, Igor Prata, Segretario Generale Flai Cgil Campania e Napoli, e Vera Buonomo, Uil Campania