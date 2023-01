Degas, il ritorno a Napoli

Un rapporto profondo quello tra Degas e Napoli che affonda le radici nella famiglia del pittore impressionista. Il nonno, Renè Hilaire, qui si rifugiò dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese per sfuggire ai giacobini. Vuole indagare il legame con la città la mostra ospitata nel complesso di San Domenico Maggiore. In esposizione dipinti, incisioni, litografie, studi preparatori, sculture in bronzo. Particolare risalto viene dato alle fotografie. La mostra sarà visitabile fino al 10 aprile.

Nel servizio la voce di Vincenzo Sanfo, curatore dell'esposizione