E' stato il dicembre più caldo degli ultimi 140 anni, agricoltori in allarme

L'allarme rosso per il clima, in realtà è di colore giallo. Come quello dei fiori delle mimose, spuntati con un paio di mesi d'anticipo rispetto all'8 marzo. Oppure quello della pianta dei friarielli; ma se compaiono i fiori gialli, vuol dire che l'ortaggio è da scartare.

La stazione metereologica di Montevergine, in Irpinia, dal 1884 non ha mai rilevato una temperatura media così elevata in Campania nel mese di dicembre. Un clima troppo mite, che sta trasformando la Campania felix in una regione subtropicale. Gli agricoltori faticano a stare al passo e a programmare a medio termine le coltivazioni o le varietà da impiantare.

Muovendoci tra gli alberi di pesco, durante una potatura, abbiamo notato una gemma: “Si tratta di un'anomalia in questo periodo - spiega Giuseppe Giaccio, titolare dell'azienda agricola - gli alberi da frutto hanno bisogno di circa 700 ore di freddo per completare la fase di riposo vegetativo ed essere produttivi, se anticipano la gemmazione e poi ad aprile o maggio ci saranno delle gelate, la produzione di frutta sarà compromessa”.

Le associazioni di categoria raccolgono le lamentele dei coltivatori. Coldiretti ha ricevuto segnalazioni dai floricoltori della zona vesuviana di un anticipo delle fioriture di 40 giorni, un fenomeno a cui gli addetti ai lavori non avevano mai assistito prima d'ora. Il caldo fuori stagione fa crescere i fiori con steli più fragili e li porta a marcire più rapidamente.

Nel servizio, il racconto di Giuseppe Giaccio e di Manuel Lombardi, presidente di Coldiretti Caserta.