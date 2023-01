Diciottenne investe carabiniere, entrambi sono in gravi condizioni

Forza un posto di blocco e investe un carabiniere. E' accaduto in corso Arnaldo Lucci a Napoli. Arteria molto trafficata, non lontano dalla stazione centrale di piazza Garibaldi. Il ragazzo, 18 anni, sfreccia in sella a uno scooter, manovre azzardate in mezzo al traffico. I militari gli intimano l'alt ma il diciottenne non rallenta, anzi accelera. E così centra in pieno un carabiniere. Un impatto terribile, violento. Il ragazzo, che viaggiava senza casco, vola per diversi metri e si schianta al suolo.

Il militare cade rovinosamente a terra. Shock tra la gente.

Immediati i soccorsi. Il carabiniere viene trasportato all'ospedale del Mare, il 18enne all'ospedale Pellegrini. Entrambi sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.