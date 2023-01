Ischia, torna a casa l'uomo del fango

I Vigili del Fuoco lo avevano letteralmente estratto vivo dal fango. Uno dei primi soccorsi dopo la terribile frana di Casamicciola. Attimi lunghissimi: il salvataggio, poi la corsa in ospedale, quindi il trasferimento in elicottero sulla terraferma. Al Cardarelli di Napoli.

Giovan Giuseppe di Massa – il paziente salvato dal fango - aveva traumi al bacino, al costato, alle vertebre. E una grave insufficienza respiratoria dovuta all'acqua entrata nei polmoni.

A un certo punto le sue condizioni si erano aggravate, a tal punto da richiedere il passaggio in rianimazione.

Poi, pian piano, lo stato di salute è migliorato. Tanto da consentire il ritorno in reparto, al trauma center.

Ora, dopo 37 giorni di ricovero, il tanto agognato ritorno a casa. Con un po' di ritardo, dovuto a qualche complicanza. Ma giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno.



Nel servizio, la voce di Antonio D'Amore – Direttore generale A.O. Cardarelli