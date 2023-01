Droga, blitz al Rione Poverelli: 17 misure cautelari

Stessi indirizzi, stesse abitazioni. I carabinieri all'alba sono tornati dove avevano già eseguito arresti lo scorso agosto, nel popolare Rione Poverelli di Torre Annunziata. Il Tribunale del Riesame aveva scarcerato quasi tutti nelle settimane successive. Ma l'impianto accusatorio della Procura oplontina ha permesso di riformulare quelle stesse richieste e ottenere 17 nuove misure cautelari, quasi tutte in carcere.

Le accuse a vario titolo vanno dalla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all'estorsione, alle armi: in tutto 60 capi di imputazione, quasi tutti legati alla droga. Coinvolti tre nuclei familiari: tra le persone arrestate anche mamme che utilizzavano i propri bambini come baby-spacciatori. E c'è chi postava orgogliosa la foto del proprio piccolo in posa con un pistola anche se giocattolo.

Un'intercettazione racconta che il più piccolo aveva undici anni quando hanno cominciato a sfruttarlo come baby-pusher. È il giorno di Natale del 2018 e i genitori lo mandano a consegnare un pacco con 10 grammi di cocaina: al suo iniziale rifiuto la madre si arrabbia e gli da' del "bastardo", suo padre lo etichetta come "infame".

Tutto alla luce del sole, oggi come poco più di 37 anni fa quando Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso dalla Camorra, nel suo ultimo articolo pubblicato denunciava proprio l'utilizzo dei bambini nello spaccio di droga a Torre Annunziata.