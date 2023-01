Droni a guardia della casa del boss

Droni con telecamere termiche a guardia del covo del boss. I carabinieri di Caserta ne hanno sequestrati due nella dimora di Pietro Ligato considerato nuovo capo dell'omonimo clan fondato negli anni 80 dal padre Raffaele, morto in carcere dove ha scontato l'ergastolo per l'omicidio del sindacalista Franco imposimato, fratello del magistrato Ferdinando.

Pietro Ligato era stato scarcerato due anni fa e, secondo l'indagine della direzione distrettuale antimafia di Napoli, aveva di fatto ricostituito la cosca, imponendo il pizzo a molti imprenditori del casertano. Fortino dei Ligato, Pignataro maggiore, qui a colpi di violenze e intimidazioni il gruppo criminale si faceva consegnare ogni mese tangenti da diverse imprese. Accertate estorsioni dal 2007 ai danni di diversi imprenditori del settore delle onoranze funebri. Ogni mese erano costretti a consegnare agli emissari dei Ligato 3000 euro. In un caso al titolare di una ditta di Pastorano era stata imposta la consegna di un lotto del cimitero di Pignataro Maggiore; in alternativa l'uomo avrebbe dovuto sborsare 18.000 euro. I Ligato avrebbero, inoltre, creato un clima di terrore nella cittadina anche con azioni dimostrative: un 56enne per futili motivi era stato aggredito in strada con un tirapugni e con spray urticante. L'ordinanza cautelare che ha portato nuovamente in carcere Pietro Ligato è stata notificata anche ai fratelli Felicia e Antonio Raffaele, già detenuti rispettivamente a l'Aquila e Novara. In manette è finito, inoltre, il presunto affiliato Fabio Papa. Le accuse per tutti: estorsione e lesioni personali, aggravati dalla finalità di agevolare un clan camorristico.