Eav, ancora disagi

A Napoli stazione di Montesanto chiusa stamattina alle 9 per più di un'ora, cancelli sbarrati: il capostazione ha aderito allo sciopero Eav indetto per 24 ore dalla Uil, fatte salve le fasce di garanzia. Un solo scioperante ha beffato migliaia di utenti. Se infatti Usb, Orsa e Confail, grazie alla mediazione della Prefettura di Napoli, hanno sospeso e rinviato la protesta indetta per oggi, la Uil no, ha chiesto ai suoi iscritti di astenersi dal lavoro per tutta la giornata.

Piove sul bagnato all'Eav, da tempo l'opposizione in consiglio regionale chiede la testa del manager De Gregorio e il commissariamento dell'azienda che gestisce Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana e funivia del Faito. Continui disagi e disservizi, l'ultimo ieri, quando tra Castellammare e Pompei l'ennesimo guasto di un treno ha costretto un centinaio di passeggeri a farsela a piedi sui binari, il blocco della linea è durato 7 ore, con tanto di ironia sul web. Vedremo come andrà questa giornata con l'aggiunta del carico di tifosi diretti al Maradona, lo sciopero Uil al momento non sta causando altri macroscopici disagi, ma non ha permesso all'azienda di prolungare l'orario delle corse della Cumana fino alla fine di Napoli-Juventus. Già assicurate, invece, quelle della Linea 2 della metro di Napoli. Tre corse aggiuntive in direzione Gianturco fino alla stazione San Giovanni -Barra e una in più in direzione Pozzuoli.