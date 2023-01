Fiom Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi rieletto segretario generale

La pandemia che ha aggravato la crisi dell'apparato industriale e metalmeccanico in Campania, l'urgenza di una cabina di regia con istituzioni regionali e nazionali. Il tredicesimo congresso regionale della Fiom Cgil Campania, che si è concluso con la rielezione a segretario generale di Massimiliano Guglielmi, cade in un momento di grande difficoltà per il mondo del lavoro.

Il sindacato chiede il rilancio delle politiche industriali e di mantenere e valorizzare il settore manifatturiero in regione. Servono azioni concrete sulle vertenze in corso.

Nel servizio le interviste a Massimiliano Guglielmi, segretario generale Fiom Campania; Barbara Tibaldi, segreteria nazionale Fiom Cgil; Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania.