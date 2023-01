Funicolare di Chiaia, la manutenzione non è ancora iniziata

Treni fermi dal primo ottobre, al centesimo giorno di chiusura della funicolare di Chiaia, tutto è immobile nelle 4 stazioni dell'impianto di Napoli.

La manutenzione ventennale, che doveva partire nel 2017 dopo 5 proroghe, non è ancora iniziata. Due i bandi di gara andati deserti, in formulazione il terzo bando. Non è dietro l'angolo l'avvio dei lavori, come teme il Comitato civico valori collinari.

Una previsione che coincide con quella che dà l'assessore comunale ai trasporti Edoardo Cosenza, che definisce ottimistica una riapertura nel prossimo periodo di festività natalizie.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento - dice, raggiunto al telefono - e alla quota di 7 milioni già messa a bando saranno aggiunti altri 5 milioni stanziati dalla Banca europea degli investimenti. A giorni sarà aperta per la terza volta la gara per un primo lotto, per i lavori elettrici e meccanici”.

Intanto lamentano i residenti una quota dei 15mila utenti quotidiani dell'infrastruttura si riversa in strada e rende il traffico del Vomero insostenibile.

Con treni che in tre minuti collegano il Vomero e Chiaia, l'impianto è stato il primo tra le quattro funicolari della città, aperto nel 1889. Fa da interscambio con la linea 1 e la 2 del metrò.

Sul fronte del prolungamento degli orari di metro e funicolare centrale è in corso una trattativa con i sindacati. Il Comune di Napoli mira a garantire corse fino a mezzanotte.

Nel servizio la voce di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato civico valori collinari.