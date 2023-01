Funicolare di Chiaia, si allungano i tempi per la riapertura

Si prevedono tempi lunghi per la riapertura della funicolare di Chiaia. Dopo le gare per i lavori di manutenzione andate deserte, stamattina era stata convocata una riunione on line della commissione mobilità presieduta da Nino Simeone, alla quale hanno preso parte l'amministratore di Anm Nicola Pascale e diversi consiglieri. Doveva esserci anche l'assessore Cosenza, la cui presenza era stata annunciata.

Pascale ha ribadito che per l'aumento dei costi delle materie prime alle prime gare non si è presentato nessuno, e ha annunciato l'idea di spacchettare la gara, dividendola tra i lavori di manutenzione elettromeccanica e quelli delle opere civili che possono svolgersi anche con la funicolare in funzione. Basterebbe questo per accorciare i tempi?

Quello che stupisce di questa storia insomma è la mancanza di programmazione, perchè questi lavori potevano essere ampiamente incardinati e previsti da tempo. Eppure quando fu chiusa la funicolare di Chiaia, che muoveva circa 30mila persone al giorno, fu detto che in sei mesi sarebbe stata restituita ai cittadini. Oggi apprendiamo che probabilmente ci vorrà molto più tempo, certamente non meno di un anno e mezzo.

Nel servizio l'intervista a Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilita' del Comune di Napoli.