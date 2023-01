Giada D'antonio, la promessa napoletana dello slalom

Tenacia e talento napoletano s’impongono sulle nevi del Trentino.

Giada D’Antonio, 14 anni il prossimo maggio, agli internazionali “Alpe Cimbra Children Cup” sulle piste di Folgaria, riservata agli under 16, ha conquistato l’oro nello slalom e nel gigante, confermando qualità tecniche ed agonistiche di grande rilievo.

Spettacolare la sua prova per ritmo, potenza e progressione tra le porte, dal cancelletto di partenza al traguardo. Nell’utima gara 1 secondo e 33 centesimi il distacco imposto alla seconda classificata, la slovena Radel. Terza la norvegese Neumann.

L’anno scorso il debutto vincente dell’atleta partenopea, dello Sci Club Vesuvio, nel gigante “Pinocchio sugli sci”. Trofeo che in passato ha visto emergere grandi campioni azzurri. Un viatico per “Black Panther”, come viene affettuosamente definita Giada, che ha già posto le basi per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.