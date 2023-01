Dal 20 al 29 luglio la 53esima edizione del Festival del Cinema per ragazzi, a Giffoni Valle Piana. Dal 18 gennaio i ragazzi potranno iscriversi come giurati. Vi spieghiamo come, anche con Jacopo Gubitosi - general manager del Giffoni Film Festival e Claudio Gubitosi, direttore del GFF.