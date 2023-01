Giocattoli contraffatti e pericolosi nella calza, scatta il sequestro

Poche ore a una notte magica, quella della Befana: grandi e piccini si aspettano la calza e anche qualche regalino ma i più piccoli chiedono, ancora e soprattutto, i giocattoli. Purtroppo quelli che si trovano in commercio non sono sempre originali, a volte sono contraffatti, con materiali tossici.

Oltre 12mila articoli, riproducenti marchi amatissimi dai bambini, sono stati sequestrati dal comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, in diverse operazioni. In particolare, nel centro della città, i baschi verdi hanno controllato il negozio gestito da una donna cinese e individuato un vicino deposito dove c'erano oltre 10mila giocattoli contraffatti e non sicuri per la salute dei piccoli, da Supermario a Peppa Pig. La donna è stata segnalata all'autorità giudiziaria.

I controlli anche nei quartieri Mercato e Fuorigrotta dove 5 persone, su improvvisate bancarelle, vendevano calze della Befana dedicate a noti cartoni e personaggi, ma contraffatte. La merce è stata sequestrata e i venditori segnalati.

Negli ultimi due mesi sono stati sequestrati quasi 5 milioni e mezzo di prodotti del genere falsi per tutelare chi opera nel rispetto delle regole e la salute dei compratori.