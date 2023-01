Guerriglia in autostrada, gli ultrà si erano dati appuntamento

E' stato arrestato per rissa aggravata ed è in attesa dell'udienza di convalida il tifoso romanista ferito ieri, mentre le indagini coordinate dalla procura di Arezzo proseguono per ricostruire identità e responsabilità dei singoli teppisti che ieri hanno dato vita a una battaglia sull'A1 provocando l'interruzione della circolazione, code chilometriche e forti disagi a chi era in viaggio.

Dalle ricostruzioni sembra che gli ultrà di Napoli e Roma si fossero dati appuntamento lungo l'autostrada per poi scontrarsi a più riprese. Oltre trecento i partecipanti ai tafferugli.

Nel servizio le interviste a Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Arezzo e Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo.