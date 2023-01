Guerriglia ultrà a Pagani, il Viminale: "Massimo rigore"

L'autobus sul quale viaggiavano alcuni tifosi della Casertana dato alle fiamme a Pagani è l'immagine più forte della follia ultrà consumata prima del derby di calcio di serie D con la Paganese. Il fumogeno sul tetto del mezzo è l'atto iniziale di una guerriglia che si combatte in strada e che fa 3 feriti. Uno è un carabiniere. Fatti gravi sui quali interviene il ministero dell'interno con una nota: il Viminale procederà con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti. Si rifletterà anche sui criteri con cui sarà consentito lo svolgimento di partite "a rischio".

Dai balconi delle case, i residenti hanno ripreso le tifoserie fronteggiarsi con spranghe e sassi, colpendo le auto in sosta. L'incendio che ha divorato l'autobus si è esteso a una palazzina vicina, ha raggiunto i balconi, ha danneggiato un negozio al piano terra come raccontano le proprietarie.

Paganese-Casertana è stata disputata regolarmente. I tifosi ospiti che sono riusciti ad arrivare allo stadio, al termine del match sono rimasti nell'impianto per diverse ore, sotto il controllo delle forze dell'ordine. Ora si fa la conta dei danni e si cerca di capire chi ha dato il via a un pomeriggio di terrore senza senso.