"Ho avuto una seconda vita"

La storia di Tatiana, da Cerkasy, capoluogo dell'omonima Regione a circa 3 ore da Kiev, dove da oltre un mese non c'è più l'elettricità, arriva però sino a Napoli, dove Adriano Cantarella prende a cuore la vicenda e si muove per farla operare al Policlinico Vanvitelli il 30 dicembre. Poi la riabilitazione, e la voglia di tornare a vivere. Un esempio che testimonia come basti una scintilla per accendere l'umanità.

Nel servizio le voci di Tatiana, di Giuseppe Toro, direttore sanitario clinica Villa Angela, Giovanni Buono, direttore sanitario clinica Villa Angela, Maksim Kovalenko, console generale di Ucraina a Napoli, e Adriano Cantarella