I 90 anni della Chiesa Evangelica a Napoli

In platea, insieme ad autorità civili locali, nazionali e internazionali c'erano anche anziani che negli anni ‘40 subirono deportazioni e carcere. La loro colpa, professare la fede evangelica. A Napoli nella sede della Comunità di via Fra Gregorio Carafa, a pochi passi da Piazza Carlo III, si è celebrato un culto di ringraziamento per commemorare i 90 anni di fondazione della chiesa, prima comunità pentecostale della città.

Un evento solenne, a cura della Chiesa Cristiana Evangelica "Assemblee di Dio in Italia", che ha ricordato come, nel gennaio del 1933, tutto partì dalla conversione di Salvatore Anastasio, calzolaio, pioniere della fede, primo membro e pastore della comunità napoletana e, in quanto tale, perseguitato e imprigionato in epoca fascista. Nel servizio, l’intervista ad Alessandro Iovino, scrittore e giornalista