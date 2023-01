I fondi del PNRR per i beni confiscati

I fondi del PNRR per dare nuova vita ai beni confiscati: 75 progetti finanziati, 51 enti territoriali interessati con un investimento complessivo superiore ai 109 milioni di euro.

Il dossier di Libera Campania elabora i contenuti del Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con la graduatoria dei progetti approvati.

La Campania è prima tra le regioni del Sud. Caserta la provincia con il maggior numero di enti interessati: 21 comuni per 56 milioni di euro assegnati. Segue Napoli con 18 comuni e 28 milioni di euro. Poi Salerno con 7 enti e 14 milioni, Avellino - 4 comuni, 7 milioni e mezzo - e inf ine Benevento con un progetto, quello per l'ex cementificio Ciotta, per 2 milioni e mezzo di euro.

Come saranno utilizzati questi fondi? Il 32% dei progetti sarà destinato alla realizzazione di case rifugio a sostegno delle donne vittima di violenza e dei loro bambini. Il 25% per centri sociali polifunzionali a favore delle fasce sociali più deboli. E ancora, progetti per l'agricoltura e housing sociale, parchi urbani, biblioteche, caserme, centri sportivi.

Per costruire speranza là dove c'era l'illegalità.