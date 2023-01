I mille colori di Napoli nel concerto finale di "Sanità tà tà"

Passeggiare nel ventre di Napoli, riannodare i fili del tempo e ritrovarsi nella quinta edizione di Sanità tà tà, dopo due anni di sospensione per il Covid, ritrovandone intatta l'energia. Ogni artista si esibisce gratuitamente in una serata che cattura napoletani e turisti. Per il sindaco Gaetano Manfredi "è un messaggio positivo" quello che parte dalle radici identitarie della città. I mille colori di Napoli nelle strade del rione Sanità per una notte della Befana all'insegna del vivere insieme, dell'ottimo cibo e della buona musica. Nel servizio, le interviste a Massimo Iovane, direttore artistico Sanità tà tà, Dario Sansone dei Foria ed ai cantanti Federico Di Napoli, Gaia Petino e Renato Maggio.