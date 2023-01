I ricordi azzurri di Gianluca Vialli

Ferlaino in barca lo chiese a Mantovani. Vorrei Vialli disse l'Ingegnere mettendo sul piatto un bel po' di miliardi di lire, ma il presidente della Sampdoria rifiutò. La piazza si sarebbe rivoltata contro di lui in caso di cessione dell'attaccante e Gianluca era troppo legato alla Genova blucerchiata. Già Gianluca che, oggi, ha perso la sua battaglia col tumore a soli 58 anni. Nel dicembre 84 realizzò il suo primo gol in serie A contro l'Avellino. Nel novembre 1987, nell'allora San Paolo con l'Italia, siglò una doppietta contro la Svezia. E, poi, le sfide col Napoli di Maradona nell'anno dello storico scudetto della Sampdoria di Boskov, il 90/91. Rifilò una doppietta agli azzurri sia all'andata sia al ritorno. E che gol segnò Luca. Un indimenticabile campione ed esempio di spessore umano, lo ricordano De Laurentiis e il Napoli. Campione immenso che ha dimostrato grande forza e coraggio lottando fino alla fine scrive sui social la Salernitana. Uomo immenso per il Benevento. E, destino vuole, che il Napoli giocherà le prossime tre gare contro le tre squadre italiane di Vialli: Sampdoria, Juventus e Cremonese in Coppa Italia. Gianluca le guarderà da lassù. Accanto a Diego.