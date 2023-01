Napoli da sogno. Azzurri di un altro pianeta. Juve travolta

Un ciclone sulla Juventus e un sigillo sul campionato: i gol degli azzurri, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. Esauriti invece gli aggettivi: sembrerebbe poco dire "Napoli OK", se non fossero le iniziali di Osimhen e Kvaratskhelia, i due solisti di un'orchestra fantastica perfettamente diretta da Luciano Spalletti.

Non ancora al quarto d'ora il primo ok: sforbiciata del georgiano e sulla respinta del portiere ribattuta di testa del centravanti nigeriano.

Se ok lo leggi al contrario è ko: Juventus al tappeto con parti invertite. Il realizzatore è il maghetto che viene dall'est, il rifinitore Osi.

La ripresa degli azzurri sarà ottima grazie anche all'ingresso di Elmas, ma nel primo tempo alcune sbavature riportano in equilibrio il match con Di Maria e con Rrahmani che sfiora l'autorete, ma Meret è reattivo. Poi la catarsi che chiude per il difensore il periodo più brutto della stagione con l'infortunio.

Il Napoli dilaga: pennellata di Kvara e Osimhem non si lascia sfuggire di testa l'invito irrifiutabile.

C'è il tempo di eguagliare il successo di Supercoppa nel 1990: nel tabellino finisce anche Elmas. Una serata, come ha twittato De Laurentiis, indimenticabile.