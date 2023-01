"Il governo proceda con le riforme"

Gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina, i rincari delle materie prime, l'aumento dell'inflazione, il credito, le filiere. Temi economici al centro del dibattito organizzato a Salerno da Confindustria e dedicato alla Piccola Industria. La richiesta al governo è di procedere con le riforme. Fondamentale, poi, per le imprese, pure in Campania, è affrontare le transizioni ecologica e digitale e per farlo è necessario proporre percorsi di formazione per attrarre giovani talenti.

Nel servizio le voci di Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria, Lina Piccolo, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno e Pasquale Lampugnale, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Campania