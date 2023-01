Il punto sulle indagini

Lo strumento dell'arresto differito, che ha permesso di mandare ai domiciliari alcuni dei protagonisti degli scontri di Pagani, è importante in indagini di questo tipo, soprattutto in funzione deterrente, ma non sempre è sufficiente.

Sono attesi sviluppi nelle indagini, almeno altri 60 fra tifosi di Paganese e Casertana sono in corso di identificazione. Nel servizio, le interviste ad Antonio Centore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, al colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno e Giancarlo Conticchio, questore di Salerno.