IL VIDEO - Auto incendiate nel cuore della movida

Il giorno dopo il rogo in via Cisterna dell'Olio restano le carcasse delle automobili che hanno preso fuoco nella notte tra sabato e domenica.

Un incendio nel cuore di Napoli, in una delle zone più frequentate dalla movida cittadina, come testimoniato dal video del rogo in cui l'intervento dei vigili del fuoco viene accompagnato da cori da stadio di ragazzi.

Le cause dell'incendio sono ancora ignote: indaga la polizia.