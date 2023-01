IL VIDEO - Geyser davanti al Policlinico di Napoli

Esplode una grossa tubatura dell'acqua davanti al Policlinico di Napoli, in via Tommaso De Amicis. Una parte della strada in prossimità dell'ingresso del Policlinico sprofonda e il traffico va in tilt in tutta la zona ospedaliera.

Incredulità e impressione ha destato il guasto in chi passava di lì in quel momento: l'effetto infatti era quello di un geyser in piena città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno provveduto alla chiusura della strada lasciando libera solo una corsia per il transito dei mezzi d'emergenza verso la cittadella ospedaliera. I tecnici dell'Abc hanno sospeso la fornitura di acqua a monte, in modo da arrestare il geyser, e insieme a quelli di Napoli servizi hanno provveduto alla riparazione del guasto.