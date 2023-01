IL VIDEO - Sparatoria a Chiaia, far west nel cuore della movida

Due spari in rapida sequenza. Le urla, poi un altro colpo, mentre con lo scooter vanno via facendosi largo tra una folla di ragazzini impauriti. L'ultima scena di violenza nei luoghi della movida napoletana viene immortalata dallo smartphone di uno delle centinaia di ragazzini presenti. Poi viene diffusa sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a raccontare il terrore di una sera vissuta da giovanissimi che si ritrovano abitualmente nel cuore di Napoli, davanti ai baretti e ai locali a due passi dal Liceo Umberto.

Mentre lo scooter da dove sono stati esplosi i proiettili si allontana, un altro giovanissimo danza sul tettuccio di un'utilitaria. Tutto intorno si scatena il fuggi-fuggi generale.

Scene inquietanti, che si sommano a un vero e proprio bollettino di guerra stilato dalle forze dell'ordine solo in questo fine settimana. Tre adolescenti feriti da coltelli: a Ponticelli, al Vomero, nel Centro storico. Hanno 13 e 14 anni. In due casi, non spiegano quelle ferite. Il terzo, colpito in via Salvator Rosa, racconta di essere stato accerchiato e ferito, poi trascinato per diversi metri finché l'intervento di suo padre ha evitato il peggio.