IL VIDEO - Violenta rissa in campo durante il derby di calcio a 5

Violenta rissa in campo al termine del derby di serie A di calcio a 5 Real San Giuseppe-Napoli Futsal, disputato al PalaCoscioni di Nocera Inferiore e vinto dal Napoli per 2-1.

Il parapiglia ha coinvolto giocatori e dirigenti di entrambe le squadre e anche alcuni tifosi che hanno scavalcato le transenne per partecipare alla rissa.

“Non c'è stata alcuna provocazione, siamo stati vittime di un'aggressione - scrive in una nota il Napoli Futsal - Siamo fiduciosi - la posizione del club partenopeo, che la verità emerga dai referti arbitrali e dei commissari di campo e che i responsabili siano puniti”.

Sul mortificante spettacolo è intervenuta anche la Divisione calcio a 5 della Lega nazionale dilettanti: “Una brutta pagina per il nostro sport - si legge in una nota - Al termine del derby Real San Giuseppe-Napoli, concluso con la vittoria della squadra ospite, una rissa incresciosa ha fatto da coda al suono della sirena. La Divisione Calcio a 5 intende prendere posizione netta e forte nei confronti di quanto accaduto: un episodio che nulla ha a che vedere con i valori che lo sport in genere deve trasmettere, men che meno il nostro futsal. In attesa di fare chiarezza individuando i colpevoli, la Divisione stigmatizza con fermezza quanto accaduto al PalaCoscioni di Nocera inferiore: certe immagini non sono tollerabili - la conclusione della nota - e non sarà possibile passarci sopra”.