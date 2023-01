Il Villaggio della Befana in piazza Mercato

La Befana in posa per un selfie nei luoghi della storia. A Piazza Mercato, dove iniziò la rivoluzione di Masaniello, ha un villaggio tutto per sé.

Festa di luci, musica e tanti stand per i regali. La piazza in cui i napoletani del Novecento andavano a comprare tessuti e abiti da cerimonia non ha più i negozi di un tempo, cancellati dalla grande distribuzione. E non ha ancora una vocazione turistica, nonostante la presenza di una chiesa gioiello, come quella del Carmine.

Dopo i lavori di riqualificazione, con il Villaggio della Befana e la possibilità di ospitare d'ora in poi fiere e concerti "il Comune - dice il sindaco Gaetano Manfredi - punta a restituirle la centralità perduta. Ma è importante che gli imprenditori mettano in campo idee per il suo futuro".

Nel servizio la voce del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi