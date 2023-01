In Costiera Amalfitana limoni a rischio per un fungo killer

Coltivazioni di limoni a rischio: da anni un declino che ha ridotto la produzione anche del 40%. La crisi è associata in particolare al dilagare del malsecco, un fungo che costringe a drastiche potature e continui reimpianti.

Sono tredici i consorzi agrumicoli con marchio di qualità Dop e Igp, di cui due in Campania. A Maiori un'azienda ha dovuto estirpare il 70% delle piante di limone.

Per arginare il malsecco la legge di bilancio ha stanziato nove milioni di euro per il prossimo triennio: fondi per la ricerca e gli interventi a difesa dei limoni.

Nel servizio le voci di Angelo Amato, presidente Consorzio Limone Costa d'Amalfi Igp, Vincenzo Tropiano, Direttore Coldiretti Salerno, e Chiara Gambardella, Direttore Consorzio Limone Costa d'Amalfi Igp